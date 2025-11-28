أثار الفشل الإسرائيلي، الجمعة، الذي تجلى بإصابة 6 عسكريين والفشل بسحب مركبتهم عقب توغل في قرية "بيت جن" بريف دمشق جنوبي سوريا فجرا لاعتقال شخصين، انتقادات من قيادات بالجيش، وفق ما كشفه إعلام عبري.

وبحسب هيئة البث العبرية، "بدأت العملية حوالي الساعة الثالثة فجرا، حيث شنّ جنود من لواء الاحتياط 55 والفرقة 210، عملية لاعتقال شقيقين في بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ في سوريا، بناء على معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأيام الأخيرة"، وفق ادعائها.

وأضافت الهيئة أنه "أُلقي القبض على الشقيقين في فراشهما دون أي مقاومة"، وزعمت أنهما عضوان في ما أسمته "تنظيم الجماعة الإسلامية".

وادعت أنه "يُشتبه في قيامهما بزرع عبوات ناسفة ضد قوات الأمن وإطلاق صاروخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي".

وأردفت الهيئة: "بعد الاعتقال، وبينما كان الجنود يغادرون المنزل مع المطلوبَين، أطلق مسلحون النار من مسافة حوالي 200 متر على إحدى المركبات العسكرية التي كانت تسد مدخل المبنى، فأُصيب 6 من عسكريي الاحتياط كانوا فيها".

ووفق المصدر ذاته، "ردّت القوات بإطلاق النار، وقُضي على عدد من المسلحين، وأطلقت طائرات سلاح الجو النار لعزل المنطقة".

وأردفت الهيئة: "تم إجلاء الجرحى الستة، 3 ضباط و3 جنود احتياط، بطائرة هليكوبتر لتلقّي العلاج".

وبعد ذلك، استهدف سلاح الجو المركبة العسكرية بعدما فشلت في التحرك من المكان "بسبب إطلاق النار"، وفق الهيئة العبرية.

موقع "واللا" الإخباري" تحدث عن انتقادات في صفوف قيادة الجيش الإسرائيلي لإصابة عناصر منه بسلاح ما يبدو أنهم مقاومين.

وقال: "انتقد مسئولون عسكريون في القيادة الشمالية للجيش، بشدة، انتشار القوات التي فوجئت بكمين إطلاق النار في سوريا".

وأضاف أن إطلاق النار على القوة "اضطرها إلى ترك سيارة جيب عسكرية من طراز هامر في قلب الأراضي السورية".

وذكر الموقع أنه "تم تحديد موقع السيارة لاحقا، وهاجمها سلاح الجو".

وأضاف أنه "في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح من يقف وراء إطلاق النار، لكن المؤسسة الدفاعية لا تستبعد أن يكون عناصر من حماس أو الجهاد الإسلامي يعملون في المنطقة"، وفق المزاعم الإسرائيلية.

كما ذهبت العسكرية الإسرائيلية إلى احتمالية أن يكون قد نفذ الهجوم على الجنود "عناصر من حزب الله، انتقاما لاغتيال رئيس أركان الحزب هيثم الطبطبائي هذا الأسبوع".