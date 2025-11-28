إدخال 1181 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح منذ الأحد الماضي

أدخلت الجهات المختصة عند معبر رفح البري 1181 شاحنة مساعدات إغاثية متجهة إلى قطاع غزة خلال الفترة من الأحد الماضي حتى يوم الخميس. وتوقفت أعمال إدخال المساعدات يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الأسبوعية لدى الجانب الإسرائيلي.

وأكد مصدر مسئول في معبر رفح لـ"الشروق" إدخال الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، والخيام، وأدوات النظافة، والملابس الشتوية، وهي مساعدات مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، من بينها قافلة "زاد العزة" المقدمة من الهلال الأحمر المصري.

وأضاف المصدر أن من بين الشاحنات المدخلة 54 شاحنة مواد بترولية متنوعة، تشمل 34 شاحنة سولار، و18 شاحنة غاز، وشاحنتي بنزين، وذلك لتشغيل المنشآت الحيوية في قطاع غزة.

وأفاد المصدر أنه رغم المعوقات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم، فقد بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس 15039 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لسكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 180 ألف طن تقريبًا.

كما بلغ إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية 330 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 75 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فمنذ 7 أكتوبر 2023، تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة عبر معبر رفح البري، بالإضافة إلى 28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طنًا من السولار، و1,266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.