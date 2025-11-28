 محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاما مشددة ضد الموقوفين في قضية التآمر - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025 12:29 م القاهرة
محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاما مشددة ضد الموقوفين في قضية التآمر

تونس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 11:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 11:10 ص

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاما ضد الملاحقين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتشمل القضية نحو 40 موقوفا من بينهم سياسيون من المعارضة ورجال أعمال ونشطاء كانوا أودعوا السجن منذ فبراير 2023.

ونُشرت الأحكام صباح اليوم في أعقاب جلسة المحاكمة مساء أمس الخميس.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما بالسجن في مايو الماضي تتراوح بين 4 أعوام و66 عاما في جلسات عن بُعد، وسط اعتراض من هيئة الدفاع وانتقادات من منظمات حقوقية.

