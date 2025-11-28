يورتشيتش: بيراميدز بطل إفريقيا ويلعب دائما من أجل الفوز

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، إن مواجهة فريقه أمام باور ديناموز الزامبي ستكون صعبة بكل تأكيد، خاصة وأن المنافس قوي ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته في الجولة الأولى.

ويحل بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ضيفًا على بطل زامبيا يوم السبت المقبل في السادسة مساءً على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في ثاني مباريات دور المجموعات من البطولة.

وأوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه تابع المباراة الأخيرة لباور ديناموز أمام نهضة بركان، بالإضافة إلى بعض مبارياتهم في الدوري المحلي، ورغم خسارتهم بثلاثية أمام نهضة بركان، إلا أنهم يظلون فريقًا محترمًا ويملكون العديد من العناصر المميزة، مؤكدًا أن المواجهة لن تكون سهلة، وأنه كمدير فني على دراية تامة بالمنافس وجاهز لمباراة الغد.

وأضاف أن بيراميدز يلعب كل مباراة، سواء خارج أرضه أو في مصر، بصفته بطل إفريقيا وحامل لقب دوري الأبطال، وهدفه دائمًا الفوز، مؤكدًا أن الفريق سيسعى أمام باور ديناموز لتحقيق النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة السادسة والاستمرار في صدارة المجموعة قبل التوقف الطويل بسبب البطولات القارية. وأكد يورتشيتش أن الفريق في موقف رائع حاليًا، وهو سعيد بكل لاعبيه، وواثق تمامًا من قدرتهم على تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار حتى النهاية.

وتطرق المدير الفني للحديث عن غياب العديد من العناصر المهمة بسبب الإصابات والغيابات الأخرى، لكنه شدد على ثقته في المجموعة التي تلعب كفريق واحد وعائلة، وهدفهم دائمًا هو الفوز، مؤكدًا أن كل لاعب قادر على تعويض غياب زميله وبذل أفضل ما لديه من أجل الفريق.

وردًا على سؤال حول تفوق بيراميدز على الفرق الزامبية التي سبق وواجهها وفاز عليها جميعًا في زامبيا، قال يورتشيتش إن الفوز في المباريات السابقة لن يكون له تأثير على لقاء الغد بدون بذل أقصى جهد داخل الملعب، مشددًا على ضرورة احترام المنافس واللعب بكل قوة لتحقيق نتيجة مثالية وثلاث نقاط جديدة.