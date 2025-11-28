دعا سفير طالبان في قطر، سهيل شاهين، إلى إجراء "تحقيق واسع النطاق" مع المتهم بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، يوم الأربعاء.

وقال شاهين في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة: "وفقًا للتقارير، كان هذا الشخص جزءًا من قوات الأمن، التي كانت تعمل آنذاك تحت إمرة وكالة المخابرات المركزية".

وتابع: "هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مخلصين لبلدهم (أفغانستان)... يجب إجراء تحقيق واسع النطاق في هذه الحادثة لمعرفة حقيقته هو وغيره ممن يُشاركونه الرأي".

ونشرت وزارة العدل الأمريكية، صورة رحمن الله لاكانوال، الأفغاني الذي أقدم على إطلاق النار وأصاب عنصرين بالحرس الوطني الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض، في العاصمة واشنطن.

ولاكانوال هو واحد من بين أكثر من 190 ألف أفغاني أعيد توطينهم في الولايات المتحدة منذ انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سارة بيكستروم، العريف في الجيش الأمريكي، البالغة من العمر 20 عامًا، في مكالمةٍ هاتفيةٍ بمناسبة عيد الشكر مع أفراد الخدمة: "لقد توفيت للتو. لم تعد معنا. إنها تنظر إلينا الآن".

ولا يزال الرقيب في سلاح الجو الأمريكي أندرو وولف، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي أُصيب أيضًا في إطلاق النار، الأربعاء، في المستشفى في حالةٍ حرجةٍ بعد إجراء عمليةٍ جراحية.