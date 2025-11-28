استطلاع: نصف الأمريكيين يخشون انخراط بلادهم في حرب نووية خلال عقد

كشف استطلاع أجرته شركة "يوجوف" للأبحاث، عن اعتقاد ما يقرب من نصف الأميركيين بأن بلادهم قد تتورط في حرب نووية خلال السنوات العشر المقبلة.

وشارك في الاستطلاع 1148 شخصا وجرى خلال الفترة الممتدة بين 30 أكتوبر الماضي و2 نوفمبر الجاري، ونشرت نتائجه الخميس.

ورأى 46% من المشاركين أن احتمال انخراط الولايات المتحدة في صراع نووي خلال السنوات العشر المقبلة "كبير" أو "إلى حد ما"، بينما رأى 37% أن هذا الاحتمال ضئيل.

وأظهر الاستطلاع أن 57% من الديمقراطيين و37% من الجمهوريين يرون أن احتمال نشوب حرب نووية مرتفع.

ووفقا للاستطلاع، أعرب 69%من المشاركين عن اعتقادهم بأن الأسلحة النووية تجعل العالم "أكثر خطورة"، بينما اعتقد 9% فقط أنها تعزز الأمن.

ولفت الاستطلاع إلى أن 44 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الإرهابيين أو المنظمات الإجرامية قد يستخدمون سلاحا نوويا داخل الولايات المتحدة خلال السنوات العشر القادمة.

وذكر أن 52 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن احتمال نشوب حرب نووية اليوم أعلى مما كان عليه قبل عشر سنوات.

جدير بالذكر أن شركة "يوجوف" للأبحاث هي شركة دولية لأبحاث السوق وتحليلات البيانات تعتمد على الإنترنت، ويقع مقرها الرئيسي في بريطانيا، ولها أبحاث في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.