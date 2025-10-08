أردوغان: من غير الإنصاف تحميل حماس والفلسطينيين وحدهم عبء التوصل لاتفاق بشأن غزة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه من غير الإنصاف ولا الواقعي تحميل حركة حماس والفلسطينيين وحدهم عبء التوصل لاتفاق حول غزة، مؤكدا أنه على إسرائيل وقف هجماتها لضمان نجاح الجهود المرتبطة بهذه المسألة.

وأضاف أردوغان، في تصريحات أمام نواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية، أن إسرائيل لا تزال عقبة رئيسية أمام إبرام اتفاق بشأن غزة، رغم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأكد أن محادثات وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، التي يحضرها مسئولون أتراك، بالغة الأهمية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت حماس إنها سلمت قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين المطلوب الإفراج عنهم بموجب اتفاق تبادل.

كما عبرت عن تفاؤلها تجاه المحادثات الجارية في مصر بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت الحركة أن المفاوضات، التي سيحضرها مسئولون أجانب كبار، تركز على آليات إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وصفقة التبادل.

وأمس الثلاثاء، عبر ترامب عن تفاؤله تجاه إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق

ويشارك فريق أمريكي يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب الأولى، في المحادثات حول خطة توصف بأنها الأقرب إلى إنهاء الحرب.