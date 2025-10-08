 بدء الجلسة الموسعة للقاءات شرم الشيخ بشأن حرب غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 2:15 م القاهرة
بدء الجلسة الموسعة للقاءات شرم الشيخ بشأن حرب غزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 1:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 1:52 م

في مدينة شرم الشيخ لبحث تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في غزة.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، ببدء الجلسة الموسعة في مدينة شرم الشيخ لبحث تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في غزة.

جاء ذلك بعد اكتمال وصول الوفود المشاركة بجانب مصر، وهي قطر وتركيا والولايات المتحدة بجانب الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس.

وكان مصدر قيادي بحركة حماس، قد أبلغ قناة الجزيرة، بترتيب انضمام ممثلين عن حركة الجهاد والجبهة الشعبية لفريق التفاوض في شرم الشيخ وذلك بناء على طلب من حماس.

وأكد مصدر قيادي في الجهاد الإسلامي، أن وفود فصائلية من الحركة والجبهة الشعبية التحقت بمفاوضات شرم الشيخ، موضحًا أن وفد الفصائل معني بالوصول لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويوقف الإبادة الجماعية.

