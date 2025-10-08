ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على عدد من المتهمين في واقعة المشاجرة المسلحة بين عائلتين بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، والتي تسببت في توقف حركة القطارات لمدة نحو ربع ساعة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تتم السيطرة على الموقف واستئناف الحركة مجددًا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بتوقف أحد قطارات الركاب أثناء مروره بالقرية، إثر مشاجرة بين أفراد عائلتين تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية.

وأوضحت التحريات الأولية أن الخلاف بدأ بمشادة بين أطفال من العائلتين، تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها ذووهم، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار بالتزامن مع مرور القطار.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم تطويق المنطقة والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات بين الركاب أو العاملين بالقطار، فيما استؤنفت حركة القطارات بعد توقفها المؤقت لعدة دقائق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.