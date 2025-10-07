باسم يوسف: جائحة كورونا كانت أحسن حاجة حصلت لي رغم كونها مصيبة لناس كتير

قال الإعلامي باسم يوسف إن جائحة كورونا كانت من أفضل الفترات التي مر بها رغم كونها مصيبة لكثير من الناس، موضحًا أنها شكلت بالنسبة له نقطة تحول مهمة في حياته بسبب توقف الكوميديانات الكبار عن السفر، مما أتاح له مساحة للحصول على فرصة.

وأضاف يوسف، في فيديو عُرض خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON E" مساء الثلاثاء، أن تلك المرحلة كانت صعبة ومهينة، لكنه بعد انتهائها عاد مجددًا إلى تقديم عروضه في النوادي والمسارح.

يذكر أن باسم يوسف يعود الليلة إلى الظهور عبر شاشة ON، في بداية سلسلة حلقات جديدة ضمن برنامج «كلمة أخيرة»، يقدمها الإعلامي أحمد سالم.

وتتناول السلسلة رحلة باسم يوسف خلال السنوات الماضية في الغرب، وما صاحبها من محطات إنسانية ومهنية، كما تسلط الضوء على رؤيته للكوميديا كأداة مقاومة وسلاح للتعبير.