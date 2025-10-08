 الداخلية تنقذ 24 طفلا جديدا من التسؤل بالقاهرة.. وضبط 17 شخصا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 1:41 م القاهرة
الداخلية تنقذ 24 طفلا جديدا من التسؤل بالقاهرة.. وضبط 17 شخصا

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 1:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 1:25 م

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية 24 طفلا جديد من أيدي 19 شخص يستغلونهم بأعمال التسول وإستجداء المارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. وألقت القبض على المتهمين.

وبينت التحريات أن المتهمين يستغلون أطفال أحداث فى التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

تم ضبط المتهمين وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بإستغلال الأطفال والحصول على متحصلتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وجرى تسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.


