مجلس الزمالك يوضح موقفه من رحيل جون إدوارد

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 12:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 12:25 ص

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا كشف فيه عن حقيقة وجود اتجاه لإنهاء تجربة المدير الرياضي جون إدوارد.

وقال الزمالك في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

كما يؤكد المجلس انه لن يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك .

وأكد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي.

 يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات."


