المدارس تحتفل بذكرى السادس من أكتوبر

احتفلت المدارس اليوم بذكرى السادس من أكتوبر لرفع الوعي وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، ونظمت المدارس احتفالات في طابور الصباح ومن خلال الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على رفع الوعى وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريف التلاميذ بدور القوات المسلحة وأهمية الشهادة فى سبيل الدفاع عن الوطن، حيث رفع الطلاب علم مصر احتفالا بهذه المناسبة، إلى جانب الإذاعة المدرسية والأنشطة الثقافية والفنية المختلفة واللافتات.

وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تم الاحتفال بهذا اليوم عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التربوية والفنية والثقافية التي تعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن.

وقالت مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن يكون هذا اليوم فرصة لغرس قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الطلاب، من خلال ندوات تثقيفية تستعرض دروس الحرب المجيدة.