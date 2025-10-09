شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

أدَّى الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وذلك بمقر العزاء بمسجد الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عددٍ من علماء الأزهر الشريف وقياداته، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات.

وحرص الإمام الأكبر على مواساة أبناء فقيد الأزهر الراحل وعائلته، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته في رحيل أحد كبار علماء الأزهر الأصلاء الذين أثروا الحياة العلمية والدعوية بعلمهم وبيانهم، وكانوا قدوةً في خدمة العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي خدمة الحديث النبوي ونشره وبيانه لطلاب العلم والناس في كل مكان، كما عاش منافحًا عن قضايا أمته بلسانٍ عذبٍ فصيحٍ انطلق من وسطية منهج الأزهر واعتداله.

وقدَّم الإمام الأكبر العزاء إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية في وفاة عالمٍ من كبار علماء الأزهر الأجلاء، الذين ملؤوا الدنيا علمًا وعملًا، وأسهموا في نشر صحيح الدين والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته.

وأكد أن سيرة الدكتور أحمد عمر هاشم ستظل حاضرةً في ذاكرة الأزهر وتاريخه العلمي والإنساني، بما قدَّمه من عطاءٍ علمي ودعوي سيبقى أثره باقيًا في المكتبات العلمية، وبين الباحثين وطلاب العلم في مصر والعالم الإسلامي.