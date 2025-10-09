أكسيوس: توترات الإغلاق الحكومي الأمريكي تشعل مواجهات حادة في الكابيتول

ذكر موقع "أكسيوس" أن توترات الإغلاق الحكومي أدت إلى مواجهات حادة في الكونغرس يوم الأربعاء مع تزايد إحباط المشرعين بسبب عدم الوصول إلى أي نتيجة تذكر.



وأضاف الموقع: "الأمر لا يقتصر على الجمهوريين والديمقراطيين فيما بينهم بل انتقلت التوترات إلى صدامات بين المشرعين من نفس الحزب".



وأوضح الموقع أن "رئيس مجلس النواب مايك جونسون يواجه ثورة متزايدة من جانب الحزب الجمهوري الذي يطالبه بالتوقف عن إبقاء مجلس النواب خارج جلساته وإجراء تصويت على مشاريع قوانين المخصصات ورواتب العسكريين".

واستبعد مايك جونسون، تمرير تشريع يضمن استمرار صرف رواتب العسكريين خلال فترة الإغلاق الحكومي، مدعيا أن المجلس "صوت بالفعل على هذا التشريع".

وصرح جونسون للصحفيين بأنه "لن يدعو المجلس للتصويت على مشروع قانون منفصل لدفع رواتب أفراد الجيش"، قائلا إنه "على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون الحزب الجمهوري لإعادة فتح الحكومة".

وأضاف: "لقد انتهى أمر مجلس النواب.. الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ".

وفشلت محاولات سابقة للمشرعين في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشاريع مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء ولم تحقق أي نتائج إيجابية.

هذا ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني وسط تصاعد المخاوف بين المتقاعدين ومحدودي الدخل من تداعيات اقتصادية تطال الرواتب والمعاشات.