قال الفنان محمد صبحي إن لديه منهجية واضحة عند إعداد أي عمل فني، مضيفًا: “يجب أن تكون هناك رسالة.. أول شيء أسأل نفسي ماذا أريد أن أصله للناس، ثم أكتب المسرحية أو المسلسل أو الفيلم.. ويكون لدي رقيب داخلي قوي”.

وأضاف "صبحي" خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن الفنان الراحل سمير غانم كان دائمًا يخرج للجمهور ليضحك الناس، وكان يقول: ‘أنا مش بتاع رسائل.. أنا أخرج لأضحك الناس"، وعلق "صبحي: "الضحك في حد ذاته رسالة، وليس عيبًا أبدًا، وكنت أحبه لذلك”.

وأشار إلى مسلسل “فارس بلا جواد” كمثال على جهده في تقديم عمل متكامل، وأضاف أن هناك من حاول منعه من العرض، ولكن الرئيس الراحل حسني مبارك أصدر أمرًا بعرض المسلسل.

ولفت إلى أن تكلفة المسلسل بلغت 6 ملايين جنيه فقط في 41 حلقة، سنة 2001، قائلاً: “لأن أجر النجم وقتها كان 6 ملايين جنيه.. ولم نرفع أجورنا، فتلقيت أنا مليون ونصف جنيه فقط لإنجاز العمل”.