مصر تدرس تطبيق «الفرنشايز الصناعي» لنقل خبرات مصانع القاهرة والدلتا إلى الصعيد

وزير الصناعة: النظام يتيح للمصانع القائمة التوسع في الصعيد دون الحاجة إلى إقامة مصانع جديدة بنفسها

قال خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، إن الوزارة تدرس تطبيق آلية «الوكيل الصناعي» لنقل الخبرات التصنيعية إلى محافظات الصعيد، من خلال ربط المستثمرين هناك بالمصانع القائمة في الدلتا والقاهرة الكبرى.

وأضاف هاشم، خلال مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري حول «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، أن نموذج «الفرنشايز الصناعي» يتيح للمصانع القائمة التوسع في الصعيد دون الحاجة إلى إقامة مصانع جديدة بنفسها.

وأوضح أن الوكيل الصناعي يستهدف ربط المستثمرين في الصعيد بالخبرات الفنية والتكنولوجية للمصانع القائمة، بما يسهم في نقل المعرفة التصنيعية وتوسيع النشاط الصناعي في محافظات الصعيد.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج إلى القطاع الصناعي عبر نموذج الوكيل الصناعي، مع العمل على تشجيع المصنعين الناجحين في العاشر من رمضان وبدر والعبور على التوسع في الصعيد.