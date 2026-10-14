كشف الإعلامي أسامة كمال، عن مشاركته في جلسة عمل خاصة بإحدى الندوات المقررة في اليوم الثاني لـ "منتدى مصر 2026"، بعنوان "التحول الرقمي ورقمنة مصر".

وقال خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "DMC" إن الجلسة عُقدت بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المشاركين من ممثلي القطاع الخاص، والشباب، والحكومة، والدولة.

وأشار إلى أن هذا القطاع قد يبدو للكثيرين مقتصرا على مجرد مكالمة هاتفية، أو شبكة إنترنت، أو رسالة نصية، لافتا الانتباه إلى أن القطاع أوسع وأكبر ويتداخل في جميع شئون الحياة، ومنها مجالات الصحة والطب، والصناعة والتصنيع، والتعليم.

ولفت إلى الاتفاق خلال الاجتماع التحضيري، وقبل انعقاد الجلسة المقررة يوم 20 من الشهر الجاري، على أن يكون "اللقاء صريحا والنقاش حقيقيا"، مضيفا: "اختلفنا اليوم ونحن نستعد، واتفقنا على أن نختلف حتى داخل الندوة إذا كان هناك أمر لا يمس مصلحة المواطن".

وأكد أن الندوة - التي تستمر لنحو ساعتين- تبدأ وتنتهي بهدف واحد هو المواطن وكيفية تحقيق مصلحته، مؤكدا أن هذا الغرض الأساسي الذي يجب ألا يغيب عن الجميع أثناء متابعة المنتدى.

ونوه أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى، لم يكن الهدف إطلاق حوار بين مجموعة مغلقة لتبادل الكلمات الجميلة، وإنما كان حوارا يستهدف ما سيُقدم للمواطن في الفترة المقبلة، وممّ يتحسب، وما الذي يستعد له ليفهم مسار حياته ومستقبله.

وأضاف أن الرئيس السيسي دعا لتجاوز الحديث عن الإنجازات، مشيرا إلى أن على الرغم من وجود إنجازات وأشياء كثيرة جيدة تحققت، إلا أن هناك أيضا أشياء أخفقت فيها الحكومة، ولكن التساؤل اليوم يجب أن يكون ماذا سيجني المواطن في الغد، وكيفية توفير الحياة الكريمة لكل مواطن مصري على أرض مصر وفي كل مكان بالعالم.