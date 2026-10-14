أمجد الحداد يوضح حقيقة تحذيرات الصحة العالمية وشبهة الطاعون بروسيا: لا مؤشرات على قرب وباء جديد

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن ما أثار القلق خلال الفترة الأخيرة ليس ظهور حالة اشتباه بالطاعون في روسيا فحسب، وإنما تصريحات منظمة الصحة العالمية قبل نحو 3 أسابيع بشأن الاستعداد لاحتمال ظهور وباء جديد، وما أثارته من تساؤلات حول طبيعة هذه التحذيرات.

وأوضح "الحداد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هذه التحذيرات لا تعني التأكد من ظهور وباء جديد، وإنما تستهدف استعداد الدول لاحتمال ظهور أوبئة مستقبلية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتوفير الدعم المادي والفني واللوجيستي، والعمل على تطوير اللقاحات، لتجنب تكرار ما حدث خلال جائحة كورونا، التي ظهر فيها العالم دون استعداد كافٍ.

وأشار إلى أن التحذيرات كانت عامة ولم تحدد مرضًا بعينه، قبل أن تظهر أنباء عن الاشتباه في حالة إصابة بالطاعون الرئوي في روسيا، مشددًا على أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تشير إلى قرب ظهور وباء جديد.

وأضاف أن الطاعون الرئوي مرض معروف وخطير، ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عبر الرذاذ التنفسي، لكنه قابل للعلاج إذا اكتُشف مبكرًا وبدأ العلاج المناسب في الوقت الملائم.

وأكد أهمية الاستعداد لأي أوبئة محتملة مستقبلًا، معتبرًا أن التحذيرات المبكرة والاستعداد العلمي وتوفير الإمكانات اللازمة تمثل خطوات ضرورية للحد من المخاطر الصحية، حتى في ظل عدم وجود مؤشرات حالية على ظهور وباء جديد.