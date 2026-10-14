أسامة كمال: منشور السفارة السعودية بالقاهرة بعد توقف حركة الطيران تحول إلى مظاهرة حب وتعبير عن الأخوة بين الشعبين

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بـ "مظاهرة الحب" العفوية والتلقائية من المواطنين المصريين تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية المقيمين والزائرين للقاهرة، وذلك بعد توقف حركة الطيران لمعظم مطارات المملكة العربية السعودية.

وقال خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "DMC" إن الملايين من المصريين قدموا دعوة مفتوحة لاستضافة الأشقاء السعوديين في منازلهم، ووجهوا دعوات لفتح البيوت لاستقبال أي مواطن سعودي لأي فترة وفي أي وقت يرغبون فيه.

وأكد أن ما صدر من المصريين يُعد "أمرا تلقائيا وشيئا طبيعيا وعاديا جدًا"، يعبر عما يمكن أن يفعله أي مواطن سعودي تجاه شقيقه المصري وما يفعله أي مصري تجاه شقيقه السعودي على حد سواء.

أوضح أن اتصالا هاتفيا جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بنظيره الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، لبحث احتواء التوترات الإقليمية، مؤكدا أن عبد العاطي شدد على رفض الهجمات على المملكة العربية السعودية، التي "لا يمكن قبولها".

ولفت إلى تشديد وزير الخارجية على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعودة للتفاوض باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.

وفي وقت سابق، دعت السفارة السعودية بمصر مواطنيها الذين تأثرت رحلاتهم الجوية أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم بسبب الإلغاء أو التأخير، إلى التواصل معها للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة، عقب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت، عن استشهاد ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وامتلأت التعليقات على المنشور برسائل الترحيب من المصريين وعروض استضافة السعوديين في منازلهم، مؤكدين أنهم بيوتهم مفتوحة لهم، وفي المقابل، حظيت رسائل المصريين بتفاعل من مستخدمين سعوديين عبّروا عن تأثرهم بهذه المشاعر وتقديرهم لعروض الضيافة.