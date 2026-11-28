أفادت تقارير عن مقتل 9 مدنيين على الأقل عبر أوكرانيا اليوم السبت، بينما قالت روسيا إنها أسقطت عددا شبه قياسي من الطائرات المسيرة الأوكرانية أثناء الليل.

وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني اليوم السبت، إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 7 آخرون في هجوم روسي على شركة في نيجين بمنطقة تشيرنيهيف. وأضاف أن عمليات الإنقاذ هناك انتهت اليوم عقب الهجوم الذي وقع في اليوم السابق.

وفي الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح عندما قصفت طائرة مسيرة أوكرانية سيارة تابعة لمستشفى في منطقة زابوريريجيا بجنوب البلاد، حسبما أفادت السلطات التي عينها الكرملين هناك اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة المحلية التي عينتها روسيا في زابوريجيا "هاجمت طائرة مسيرة مركبة رسمية تتبع مستشفى مقاطعة فاسيليفكا المركزية. ونتيجة للقصف، قتلت ممرضة وسائق. وتكبد اثنان آخران إصابات متوسطة الشدة".

وتابعت أن كبير الأطباء بالمستشفى كان بين المصابين. وتقع المستشفى بالقرب من خط الجبهة.

يشار إلى أن زابوريجيا هي واحدة من 4 مناطق أوكرانية ضمتها روسيا رسميا وحاولت احتلالها بالكامل.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن قواتها أسقطت 1246 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وهو أحد أعلى الأرقام المعلن عنها منذ بدء الحرب. ولم تذكر الوزارة عدد الطائرات التي أُطلقت وعدد تلك التي وصلت إلى أهدافها.

وقال الحاكم يوري سليوسار، اليوم السبت، إن أكثر من 50 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق منطقة روستوف الجنوبية في روسيا أثناء الليل، بما في ذلك فوق مدينة نوفوشاختينسك التي تضم مصفاة نفط كبرى. ولم يحدد على الفور ما الذي تعرض للقصف، أو ما إذا كانت هناك أضرار.