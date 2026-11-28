قال مسئولون، إن انفجارا وقع في مدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في ولاية كونار بشرق أفغانستان اليوم السبت، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 110 أشخاص آخرين، وأغلبهم من الأطفال.

وأضافوا أن الحادث وقع على ما يبدو نتيجة لانفجار بمستودع متفجرات في منطقة مجاورة للمدرسة.

وقال مدير الثقافة والإعلام في الولاية سميع الحق بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار في المدرسة الواقعة على مشارف عاصمة الولاية، أسد آباد، وقع بسبب الإهمال في مستودع يحوي متفجرات تابع لشركات تعدين. وتابع أنه يجرى التحقيق في الحادث.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني، أن حصيلة القتلى تبلغ 10 أشخاص وأصيب 110 أشخاص.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مقر شرطة ولاية كونار، فريد دهقان، إن الانفجار وقع في الساعة العاشرة صباحا في مدرسة بمنطقة أندر سير بضواحي مدينة أسد آباد.

يذكر أنه في أغسطس، أسفر هجوم بقنبلة يدوية في مجمع مدارس في العاصمة الأفغانية، كابول عن إصابة أكثر من 40 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين 9 و14 عاما.