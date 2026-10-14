الجيش الباكستاني: نجاح تجربة إطلاق صاروخ بالستي فرط صوتي

أعلن إدارة العلاقات العامة المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية يوم الثلاثاء، إجراء الجيش بنجاح تجربة إطلاق للنسخة ذات المدى الموسع من الصاروخ الباليستي فرط الصوتي "فتح-2" (Fatah-2).

ووفقاً للجيش الباكستاني، وحسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية اليوم، فإن منظومة السلاح "فتح-2" (ذات المدى الموسع) مجهزة بأنظمة ملاحة متطورة وإلكترونيات طيران حديثة للغاية، كما أن الصاروخ قادر على إصابة الأهداف بدقة عالية واختراق أنظمة الدفاع الصاروخي المعادية بفضل "مساره الفريد وقدراته العالية على المناورة".

وأضاف الجيش الباكستاني أن" المدى الموسع للصاروخ سيعزز بشكل أكبر نطاق عمليات الجيش وقدرته على استهداف أهداف تقع في العمق"، موضحاً أن قائدُ قيادة القوة الصاروخية بالجيش وكبار الضباط، إضافة إلى العلماء والمهندسين المشاركين في البرنامج، حضروا عملية الإطلاق التجريبي.