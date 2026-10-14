عضو أكاديمية البحث العلمي: الذكاء الاصطناعي لن يدفع الشركات لتقليص أسبوع العمل إلى 3 أيام

قال الدكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، إن زيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي لا تعني بالضرورة تقليص أيام العمل إلى 3 أيام أسبوعيًا، تعليقًا على توقع جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، بأن تسهم هذه التقنيات في رفع الإنتاجية بما يسمح لبعض الأمريكيين بالعمل 3 أيام فقط في الأسبوع، موضحًا أن الشركات قد تستغل زيادة الإنتاجية لإنجاز مهام أكثر خلال أيام العمل المعتادة.

وأضاف "بدوي" عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتجاهات مختلفة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على بيئة العمل، مشيرًا إلى أن بعض التقارير تتحدث عن تراجع الاعتماد عليه في مجال البرمجة، ومحاولات تعزيز دور العنصر البشري، في ظل ما يُثار بشأن الإجهاد الناتج عن استخدام هذه التقنيات.

وأوضح أن هناك فرقًا بين الموظفين والعاملين داخل الشركات وأصحاب الأعمال الحرة، فالمستشار الذي يستطيع إنجاز مهامه خلال 3 أيام بدلًا من 5 يمكنه استغلال الوقت المتبقي في تقديم خدمات إضافية وزيادة دخله، بينما لا يعني ذلك بالضرورة أن تتبنى الشركات النظام ذاته، إذ قد تطالب العاملين بتحقيق إنتاجية أكبر خلال أيام العمل المعتادة.

وفيما يتعلق باستثمار شركة أمازون أكثر من 200 مليار دولار مع تسريح نحو 30 ألف موظف، أشار بدوي إلى أن الشركة بررت التوظيف الزائد في فترات سابقة بظروف جائحة كورونا، وما صاحبها من اضطرابات دفعتها إلى زيادة أعداد العاملين للحفاظ على مستوى خدمة العملاء، موضحًا أن هذه الزيادة أسهمت في وجود فائض بالعمالة.

وشدد على أن زيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي لا تعني أن الشركات ستخفض أيام العمل من 5 إلى 3 أيام، موضحًا أن الفكرة الأساسية تتمثل في قدرة التكنولوجيا على إنجاز المهام بوتيرة أسرع، دون أن يترتب على ذلك بالضرورة تغيير نظام العمل المعتمد داخل المؤسسات.