يخوض فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي مباراة مرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في نهائي بطولة أفريقيا المقامة في أنجولا.

تأهلت سيدات الأهلي للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي حامل اللقب بنتيجة 27-24 في قبل النهائي، أمس الثلاثاء، بعد التأخر بنتيجة 14-15 في الشوط الأول.

بهذا الفوز يرد الأهلي اعتباره من الخسارة أمام بترو أتلتيكو في نهائي العام الماضي، علما بأن الفريق الأنجولي هو الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 21 مرة، يليه أول أغسطس بـ 8 ألقاب.

أما فريق السيدات بالنادي الأهلي يحلم بالفوز باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1979، علما بأنه حقق المركز الرابع في نسخة 2024، وحقق الفضية في نسخة العام الماضي 2025.

وتضم قائمة الأهلي، اللاعبات أمينة هشام، وروان سعيد، ونصرة عيد، ومنة الله سيد، ورحمة محمد، وكنزي حاتم، وفرح الشاذلي، ورنا راضي، وليلى هيثم، وملك أحمد، وشهد الشواربي، وأمينة عاطف، وشروق محمد، وسهيلة خالد، وندى تامر، ونوران خالد، وجهاد وائل، وآلاء صابر.

يذكر أن نهائي السيدات سوف يسبقه نهائي الرجال الذي سيجمع بين القطبين، الأهلي والزمالك، في الساعة الخامسة والنصف مساء.