رئيس إدارة الصحة النفسية: مبادرة «سند» تبدأ بمستشفيي العباسية والمعمورة لتقديم الإرشاد لأسر المرضى

قال الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن مبادرة «سند» تستهدف تقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري لأسر المرضى النفسيين، انطلاقًا من أن التعافي لا يقتصر على المريض وحده، وإنما يشمل الأسرة بأكملها.

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة ببرنامج «من ماسبيرو»، مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن المبادرة تأتي في إطار جهود تعزيز خدمات الدعم النفسي والتوعية، مشيرًا إلى بدء تنفيذها داخل مستشفيي المعمورة والعباسية كمرحلة أولى.

وأوضح أن المبادرة تتضمن تنظيم جلسات علاجية مشتركة، وبرامج للعلاج والإرشاد الأسري، بهدف توعية أفراد الأسرة بكيفية التعامل مع المريض النفسي داخل المنزل، ومساعدتهم على استكمال رحلة التعافي بعد انتهاء فترة العلاج داخل المستشفى، مع الالتزام بالبروتوكول العلاجي المحدد لكل حالة.

وأشار إلى إتاحة الاستشارات الهاتفية لتقليل الوصمة المجتمعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، موضحًا إمكانية الحصول على الدعم والتوعية من خلال الخط الساخن رقم 16328، أو عبر المنصة الوطنية الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن جهود الدعم النفسي والتوعية تمتد إلى المنشآت التابعة للأمانة، إلى جانب التعاون مع الوزارات المختلفة والمساجد والكنائس، للوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية وتعزيز الوعي بالصحة النفسية.

وكان رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان قد أعلن استمرار تطوير خدمات الرعاية النفسية وعلاج الإدمان، وتوسيع أنشطة التوعية والتثقيف المجتمعي، معلنًا قرب تشغيل عيادات «سند» للدعم النفسي والإرشاد الأسري كمرحلة أولى بمستشفيي المعمورة والعباسية، باعتبار الأسرة شريكًا أساسيًا في رحلة العلاج والتعافي.

وتعمل العيادات على مساعدة أهالي المرضى في فهم طبيعة الحالات وطرق التعامل معها، وتقديم التثقيف الصحي والنفسي، وتقييم الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأسرة، ومتابعة المريض وذويه، والإحالة إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة، مع إتاحة التواصل والمتابعة عبر فرق مدربة لضمان تقديم التدخلات المناسبة ومتابعة النتائج.