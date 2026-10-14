أسوشيتد برس: إدارة ترامب تقلّص مهلة اعتراض اللاجئين على إنهاء وضعهم القانوني

أفادت وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" الأمريكية، يوم /الثلاثاء/، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قلّصت المهلة الزمنية المتاحة للاجئين للاعتراض على قرار إنهاء وضعهم القانوني.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن هذه الخطوة يرى منتقدوها أنها "قد تضع عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين فروا من الاضطهاد والحروب في بلدانهم الأصلية، على طريق الترحيل"، مضيفة "وتُقلص السياسة الجديدة -التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء- الفترة المتاحة للاجئين للطعن في قرار إلغاء وضعهم من 30 يوماً إلى 10 أيام، كما تأتي في إطار مسعى أوسع تبذله إدارة ترامب لتقييد وتغيير طبيعة برنامج لطالما شكّل مساراً لاستقبال اللاجئين على مدى عقود".

ووفقاً لـ" اسوشيتدبرس"، فإن "الهدف من هذه السياسة الجديدة هو الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بأشخاص سُمح لهم بالدخول بصفتهم لاجئين، لكنهم لم يكونوا مستحقين لهذا الوضع القانوني. ولا تحدد السياسة بدقة عدد الأشخاص الذين قد يتأثرون بها، لكنها تشير تحديداً إلى اللاجئين الذين قُبلوا خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن".