هاني فرحات: قيادة الأوركسترا الملكي البريطاني بالأهرامات ليلة استثنائية أعتز بها

ليلة استثنائية أحياها المايسترو هاني فرحات والأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بمنطقة الأهرامات الأثرية. وقاد فرحات الأوركسترا الملكي للمرة الثانية في الحفل الذي أقيم منذ قليل تحت سفح الأهرامات على مسرح بانوراما الأهرامات، وتضمن باقة من أشهر أعمال الملحن والمؤلف الموسيقي المصري الكبير عمار الشريعي، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان صدى الأهرامات الذي يحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا؛ حيث توافد الحضور قبل موعده بساعات انتظارًا لموعد خاص مع الموسيقى والألحان الساحرة في أجواء تاريخية تحمل معها إرث حضارة عريقة ممتد لآلاف السنين.

أما المرة الأولى التي قاد فيها فرحات الأوركسترا الملكي البريطاني فكانت العام الماضي على مسرح سنترال هول وستمنستر، أحد أشهر مسارح إنجلترا.

ويمثل حفل مهرجان صدى الأهرامات تجربة موسيقية استثنائية لمؤلفات واحد من كبار الموسيقيين المصريين ممن أثروا المشهد الموسيقي بأعمال خالدة ترسخت في وعي الجمهور ووجدانه.

وأعرب فرحات عن "اعتزازه وفخره" بقيادة الأوركسترا الملكي البريطاني في مصر وتقديم مجموعة من روائع الموسيقار الكبير عمار الشريعي، مشيرًا إلى أن الأوركسترا الملكي البريطاني واحد من أهم أوركسترات العالم، ومؤكدًا سعادته بالتعاون معهم مجددًا في حفل أقيم في مصر وعلى مسرح كبير يحمل عبق التاريخ والحضارة العريقة.

وقال: "أشعر بالفخر لقيادة الأوركسترا الملكي في هذا الحفل الضخم، والذي يأتي تتويجًا لسلسلة الحفلات الناجحة التي شاركت فيها مع عدد من أوركسترات العالم في طوكيو وفرنسا وأستراليا، إضافة إلى حفلات نجوم ونجمات الغناء العربي هذا العام".

وأشار إلى أن حفل صدى الأهرامات يحتل مكانة خاصة بداخله لأنه أقيم عند الأهرامات التي تمثل جزءًا مهمًا من تاريخنا وحضارتنا الممتدة لآلاف السنين، والتي نعتز بها كمصريين. لافتًا إلى أن التجاوب الذي وجده من الجمهور المصري والعربي مع الحفل منذ الدقائق الأولى للإعلان عنه وضعه أمام مسئولية كبيرة لتقديم حفل مميز يضاف إلى رصيده الفني، كما اعتاد منه جمهوره.