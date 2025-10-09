ماكرون يعلن تعيين رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة لتجنب انتخابات مبكرة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أنه سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الساعات الـ 48 المقبلة، مستبعدا في الوقت الراهن خيارات أخرى في مواجهة عاصفة سياسية تشهدها البلاد.

ويتوقع أن يؤدي تعيين خلف لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو، الذي قدم استقالته بشكل مفاجئ يوم الاثنين، إلى إبعاد فرنسا، مؤقتا على الأقل، عن احتمال الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو خيار آخر متاح للرئيس الفرنسي لكنه قد يدفع ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الغموض.

وجاء إعلان الإليزيه بشأن التعيين المنتظر قبل نهاية الأسبوع، بعد أن أمضى لوكورنو، بطلب من الرئيس، اليومين التاليين لاستقالته في جس نبض البرلمان، لمعرفة ما إذا كان هناك دعم كاف في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأدنى والأكثر تأثيرا في البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة.

وخلص لوكورنو إلى أن هذا الدعم متوفر، رغم أن معسكر ماكرون وحلفائه لا يملك أغلبية في الجمعية الوطنية، ورغم أن تعيينات الرئيس المتتالية لرؤساء حكومات أقلية فشلت واحدا تلو الآخر خلال العام الماضي.

وذكر بيان رئاسي أن لوكورنو، بعد مشاوراته مع الأحزاب السياسية، خلص إلى أن غالبية نواب الجمعية الوطنية لا يرغبون في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وأنه من "الممكن" التوصل إلى اتفاق حول موازنة عام 2026 قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف البيان: "استنادا إلى ذلك، سيعين رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديدا خلال 48 ساعة"، دون الإشارة إلى هوية الشخص الذي سيختاره ماكرون.

وأوضح لوكورنو أنه لن يكون هو الشخص المعني بالتعيين هذه المرة.