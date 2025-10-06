«لا تتركني وحدي» و«المهنة سارق» و«مضحوك عليا» تفتتح المنافسة في مهرجان المهن التمثيلية

شهد ثاني أيام الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، والأول لانطلاق العروض المتنافسة على جوائزه، أجواء مبهجة غذّتها طاقة الإبداع التي تجلت في أعمال الشباب، الساعين إلى إثبات موهبتهم واقتناص مساحات الضوء ونيل جوائز التقدير والاعتراف.

وتضمن اليوم ثلاثة عروض مسرحية تنوعت بين نصوص مترجمة ومؤلَّفة، جمعتها روح المغامرة والرغبة في التجريب. فقد قُدم عرض «لا تتركني وحدي» المأخوذ عن نص للكاتب الفرنسي فلوريان زيلر بترجمة ودراماتورج وإخراج أحمد حتحوت، كما عرضت مسرحية «المهنة سارق» تأليف محمد هشام أسير وإخراج محمد قنديل جوبا، إلى جانب «مضحوك عليا» تأليف وإخراج جابر فراج.

وحضر عدد كبير من شباب المسرح والهواة لمتابعة الفعاليات وإثراء الأجواء بالمناقشات والتعليقات، التي جاء أغلبها إيجابيًا، في حين بدا صنّاع العروض في حالة معنوية مرتفعة، تعكس سعادتهم بما حظيت به أعمالهم من تفاعل جماهيري واهتمام إعلامي.