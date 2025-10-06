تستعد دار الأوبرا المصرية غدًا لاحتضان احتفالية فنية كبرى بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يشهد الحفل لقاءً فنيًا استثنائيًا يجمع النجوم محمد ثروت، وهاني شاكر، ومحمد الحلو، في ليلة غنائية تحتفي بروح النصر والفن الوطني.

ويعود المطربان محمد ثروت وهاني شاكر للوقوف معًا مجددًا على خشبة مسرح الأوبرا لتقديم الدويتو الشهير «بلدي»، الذي لا يزال حاضرًا في وجدان المصريين بعد أكثر من 40 عامًا على تقديمه لأول مرة، وذلك ضمن فقرات الحفل الذي يقوده المايسترو علاء عبد السلام بمشاركة فرقة موسيقية كبيرة.

وتُعد أغنية «بلدي» من أهم الأعمال الوطنية الراسخة في ذاكرة المصريين، وهي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار جمال سلامة، وقدّمها الفنانان محمد ثروت وهاني شاكر في أوائل الثمانينيات، لتصبح منذ ذلك الحين واحدة من أبرز الأغنيات المعبرة عن حب الوطن ووحدته.