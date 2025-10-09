كوستاريكا ترشح دبلوماسية مخضرمة لمنصب أمين عام الأمم المتحدة

أعلنت كوستاريكا، الأربعاء، ترشيح الدبلوماسية المخضرمة نائبة الرئيس السابقة ريبيكا جرينسبان لتولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وتشغل جرينسبان حاليا منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في جنيف، وهي اقتصادية بارزة.

وكانت جرينسبان من الشخصيات الرئيسية في جهود الأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية في بداية الحرب في أوكرانيا، كما عينها الأمين العام المنتهية ولايته أنطونيو جوتيريش كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة للتعامل مع الجانب الروسي.

وقال رئيس كوستاريكا، رودريجو تشافيس، في رسالة مصورة الأربعاء: "سيتم تسجيل هذا الترشيح رسميا في الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة. ونثق بأن مسيرة ريبيكا جرينسبان والتزامها، وخبرتها الواسعة في قضايا التنمية والتعاون الدولي والقيادة الإقليمية، ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعددية".

وفي مؤتمر صحفي عقدته في سان خوسيه الأربعاء، قالت جرينسبان إنها ستقوم بحملة من أجل المنصب، مستفيدة من شهرتها الواسعة في الأوساط الدبلوماسية، كما أقرت بأن المنافسة ستكون قوية، بما في ذلك من داخل أمريكا اللاتينية.