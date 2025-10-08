قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق غزة «قريب جدا»، مشيرًا إلى أنه قد يسافر إلى مصر ويزور الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء: «كنت للتو أتعامل مع مسئولين بشأن صفقة غزة، ونحن نقترب للغاية».

وأشار إلى أن «المفاوضات مع حماس تمضي جيدا على ما يبدو»، مؤكدًا أن «هناك مناقشات معمقة تجري في الشرق الأوسط وتوجد فرصة جيدة للنجاح».

وأكمل: «الأمر وشيك جدًا، وقد أتوجه إلى الشرق الأوسط بحلول نهاية الأسبوع أو ربما يوم الأحد».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مفاوضات شرم الشيخ بشأن حرب غزة يحضرها مبعوثون رفيعو المستوى ممثلين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا ترامب لحضور إبرام اتفاق وقف إطلاق النار حال الوصول إليه.

وتابع: «الكلام اللي وصلني مشجع جدًا.. هؤلاء المبعوثون قادمون برسالة قوية وتكليف قوي من الرئيس ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».

وعبر الرئيس السيسي عن تطلعه لانتهاز هذه الفرصة والحرص على أن تكون نهاية هذه الحرب من خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ.

ودعا الرئيس السيسي، الرئيس ترامب للاستمرار في إرادته من أجل إنهاء الحرب، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الإطار، موضحًا أن هناك تكليفًا صدر للمبعوثين الأمريكيين بالتوصل إلى إنهاء الحرب خلال تلك الجولة من المفاوضات.

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعقد الاجتماعات بمشاركة وفود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب وفد حركة حماس.

وتركز المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.