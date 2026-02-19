السعودية تساهم بمليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين

كشف وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المملكة ستساهم بنحو مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين، والقضاء على معاناتهم، وتحقيق السلام الذي يستحقونه.

وقال الجبير في تصريحات جاءت على إثر مشاركة السعودية في الاجتماع الأول لمجلس السلام: "ينسجم الدعم الجديد الذي تعهدت السعودية بتقديمه في إطار مواقف الرياض الراسخة تجاه تأكيد عملها الدءوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن أنه يأتي امتدادا لحزم المساعدات والإمدادات الإنسانية المستمرة للمتضررين".

وشدد المسئول السعودي في الاجتماع الأول لمجلس السلام في أمريكا على أن الرياض تعمل من أجل السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط.

وأعاد عادل الجبير التذكير بأن مبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية بدأت بصفتها مسارًا لأجل السلام.

وترأس الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"، وذلك بمشاركة ممثلين عن أكثر من 45 دولة.

وقال ترمب إن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار لمجلسه للسلام، لكنه لم يحدد أوجه إنفاق هذه الأموال، مضيفا أن تسع دول أعضاء في المجلس تعهدت بتقديم 7 مليارات دولار لإعمار قطاع غزة.