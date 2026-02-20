إيهاب الكومي: معتمد جمال مستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم

أكد الإعلامي إيهاب الكومي استمرار معتمد جمال في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، رغم الخروج من بطولة الكأس.

وأوضح الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن إدارة القلعة البيضاء استقرت على الإبقاء على معتمد جمال في منصبه، في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي، وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية، والتي تعرقل التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني الحالي نجح في تحقيق نتائج إيجابية، معتمدًا على مزيج من اللاعبين الناشئين إلى جانب عدد من العناصر الأساسية داخل الفريق، ما عزز ثقة الإدارة في استمراره.

وشدد الكومي على أن مجلس الإدارة يواصل دعمه الكامل لمعتمد جمال، معتبرًا أن الاستقرار الفني يمثل أولوية في الفترة المقبلة، رغم الإخفاق في بطولة الكأس.