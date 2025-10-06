نشر جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، معطيات حول عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك في الذكرى السنوية الثانية للحرب.

ووفقًا للمعطيات، فقد قتل 1,152 جنديًّا منذ بداية الحرب، 262 منهم قتلوا خلال السنة العبرية الأخيرة.

ومن بين القتلى 1,035 جنديًّا وضابطًا من الجيش، ومنهم 43 عنصرا من فرق الحراسة، بالإضافة إلى 100 قتيل من الشرطة الإسرائيلية، و9 قتلى من الشاباك وثمانية من مصلحة السجون.

ومن المعروف أن جيش الاحتلال لا يعلن عدد قتلاه بشكل كامل، علمًا بأن من يتم الإعلان عن مقتلهم هم للعائلات التي توافق على كشف الأمر أو العناصر التي تحمل جنسيات أخرى وتقاتل في صفوف الجيش.

فيما ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية، أنّ 47% من القتلى من الجنود النظاميين ما يشكل عددهم 487 جنديًّا وهم تحت سن 21 عامًا.

وأظهرت المعطيات أنًّ غالبية القتلى من الجنود ووصل عددهم إلى 1,086 جنديًّا، بينما بلغ عدد المجندات القتيلات إلى 66 مجندة.