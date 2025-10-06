الرئيس السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر: نستعيد بفخر روح العزيمة التي صنعت المجد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على «فيسبوك»، اليوم الاثنين: «في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة».

وأضاف: «نستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن».

ولفت إلى أنه بينما تمر المنطقة اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة وتشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، فإن مصر تؤكد موقفها الثابت بأنّ الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويفتح آفاقًا غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

وختم الرئيس السيسي قائلًا: «كل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام».