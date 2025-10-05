هل أصبحت أسعار الخضروات والفاكهة المرتفعة هي الواقع؟ وزير الزراعة يجيب

رد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التساؤل الذي طرحه الإعلامي أحمد سالم، بشأن «معاناة المصريين من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، وارتفاع الأسعار العادية إلى 20 و40 و50 جنيهًا، وهل هي أسعار طارئة أم أن التضخم وصل إلى رفع تكلفة الإنتاج، وهل سنعتاد على هذه الأسعار؟».

وقال خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» إن تكلفة الإنتاج شهدت ارتفاعات، لكنها ارتفاعات عالمية؛ وليست محصورة في مصر وحدها.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تكثيف الإرشاد الزراعي لتوجيه الفلاحين نحو تنويع المحاصيل، وتجنب التركيز على زراعة محاصيل معينة حققت مكاسب في المواسم الماضية.

وأشار إلى التعاون مع وزارة التموين من خلال التوسع في «سوق اليوم الواحد» لتقليل حلقات الوسيطة، مضيفا: «للأسف اليوم، ممكن الفلاح يبيع حاجة بـ3 جنيهات، فتُباع في سوق العبور بـ10 جنيهات، وتصل للمستهلك بـ15 أو 20 جنيهًا».

ونفى حدوث أزمة أسمدة، قائلا: «لا يوجد نقص في الأسمدة، وأنا مُصر على ذلك»، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتوفير حصتها البالغة 2.4 مليون طن؛ ولكن أسعار «الأسمدة الحرة» في السوق شهدت ارتفاعات لتصل إلى 26 ألف جنيه للطن؛ نتيجة الأسعار العالمية التي لا يمكن التحكم فيها.

ورد على وصول أسعار اللحوم البيضاء والحمراء إلى مستويات فلكية، قائلا إن الجهود مستمرة للسيطرة على الأسعار وطرح المبادرات، والتي كان أبرزها «المشروع القومي للبتلو» الذي شهد ضخ أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الأعوام الماضية، واستفادت منه حوالي 45 ألف أسرة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان بقيمة 390 مليون جنيه.

ونوه إلى توفير قروض ميسرة من البنوك الوطنية بفائدة 5%، مؤكدا أن القروض متاحة بفائدة 5% مدعمة لكل فلاح يزرع أرضه فعليًا.