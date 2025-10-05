تحوّل مسرح "جراند نايل تاور"، في ختام حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلي برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء أمس السبت، إلى مظاهرة حب وتكريم لرموز المسرح المصري، من يعقوب صنوع إلى سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام، وذلك من خلال أغنية "حكاية مسرح" التي قُدّمت ثلاث مرات متتالية؛ الأولى عبر الشاشة كـ"كليب" مُصمَّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يلتقي تامر خلاله بنجوم وفناني المسرح المصري، ثم من خلال غناء تامر لها مباشرة "لايف" أمام جمهور الافتتاح، وأخيرًا حين أعاد غناءها بمشاركة أكثر من 500 ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان.

وخلال الحفل، عُرض فيلم قصير عن تاريخ المهرجان وأهم محطاته، ثم ألقى المخرج سامح بسيوني، نائب رئيس المهرجان، كلمة عبّر فيها عن سعادته بانطلاق الدورة الثامنة، التي تشهد مشاركة 32 عرضًا مسرحيًا، قبل أن يلتقي جمهور المهرجان بأولى مفاجآته، والمتمثلة في مقدم حفل الافتتاح الفنان أكرم حسني، الذي عبّر عن سعادته بالتواجد في المهرجان، ووصفه بأنه أحد أهم الأحداث الفنية في مصر.

بعد ذلك، صعد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بالكامل إلى خشبة المسرح ليشاركوا في تقديم دروع التكريم لثلاثة من كبار النجوم. كان أولهم الفنان صبري عبد المنعم، الذي دخل إلى المسرح على كرسي متحرك، ونال الكثير من التصفيق وكلمات المحبة. وقد شكر صبري إدارة المهرجان على التكريم وعلى تذكره وهو لا يزال على قيد الحياة، ثم قدّم للجمهور ابنته مريم التي تخرّجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

تلا ذلك تكريم الفنان ضياء الميرغني، الذي اكتفى هو الآخر بكلمة مقتضبة، قال فيها إنه فخور بمشواره الفني، وكيف شارك في أعمال فنية قدّمت رسالة للمجتمع.

أما ثالث المكرّمين فكان الفنان عبد الله مشرف، الذي اكتفى بتوجيه التحية لزملائه وللجمهور، وعجز عن تقديم كلمة، ربما لحالة الشجن التي ملأته وهو يرى الكمّ الهائل من المحبة والتقدير من جمهوره.

ووصل الحفل إلى مفاجأته ومحطته الأخيرة، عندما انفتح الستار الخلفي عن الشاشة التي بثّت كليب "حكاية مسرح".

وبمجرد انتهاء فقرات الحفل، تحرّك أغلب جمهور الحفل مسرعين للحاق بأول عروض المهرجان "لو عرف الشباب"، المأخوذ عن نص لتوفيق الحكيم، ومن إخراج روان الغابة، والذي قُدّم في العاشرة مساء أمس السبت على مسرح مركز الهناجر للفنون، وسط حضور جماهيري كبير.