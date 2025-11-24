ثار البركان هايلي جوبي الواقع في شمال شرق إثيوبيا، للمرة الأولى منذ حوالى 12 ألف عام.

يقع البركان في إقليم عفر على بعد حوالى 800 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة أديس أبابا بالقرب من الحدود مع إريتريا، بحسب قناة سكاي نيوز.

والبركان موجود في وادي الصدع، وهي منطقة تشهد اضطرابات جيولوجية كبيرة ناجمة عن اصطدام صفيحتين تكتونيتين وتسجل نشاطا بركانيا مكثفا.

من جانبه، قال برنامج علم البراكين العالمي التابع لمؤسسة "سميثسونيان"، إنه لم يسجل أي ثوران لبركان هايلي جوبي منذ العصر الهولوسيني، وهي فترة بدأت قبل حوالى 12 ألف عام في نهاية العصر الجليدي الأخير.

وبحسب مركز تولوز لرصد الرماد البركاني، ثار بركان هايلي جوبي الذي يبلغ ارتفاعه حوالى 500 متر، مطلقا أعمدة كثيفة من الدخان وصل ارتفاعها إلى 14 كيلومترا، في ظاهرة استمرت ساعات عدة وانتهت.

وأشار مركز تولوز لرصد الرماد البركاني إلى أن أعمدة من الرماد انجرفت فوق اليمن وسلطنة عُمان والهند وشمال باكستان.

🌋 ERUPTION ALERT — Erta Ale (Hayli Gubbi), Ethiopia

The Biggest Lava Lake on Earth Just Roared Back to Life

Images & Articles: https://t.co/00hpNCh9Zx

SpaceTracker Journal — 23 November 2025



Last night in the Afar Depression, the Erta Ale shield volcano—known locally as Hayli… pic.twitter.com/Nb35ruTml4 — SpaceTracker.space (@Ammar1176708) November 24, 2025

ولم تعلن السلطات عن أي خسائر بشرية، لكن البركان يقع في منطقة نائية قليلة السكان.