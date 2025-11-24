القومي لحقوق الإنسان: متابعة لحظية لسير انتخابات النواب وفق معايير النزاهة

انطلقت صباح اليوم أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة السفير محمود كارم، وعضوية عبد الجواد أحمد المشرف على أعمال الغرفة، ودينا خليل، ومحمود بسيوني عضوي المجلس، وبمشاركة فرق الرصد الميدانية المنتشرة في جميع المحافظات لضمان تغطية شاملة لكل اللجان الانتخابية.

وبحسب بيان المجلس، تعمل الغرفة على متابعة مجريات العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية، كما تسعى إلى رصد الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين وأطراف العملية الانتخابية، وتوثيقها بدقة لضمان التعامل معها بطريقة منظمة ومسئولة بما يحافظ على انضباط العملية الانتخابية ويعزز مصداقيتها.

وأكد كارم أن المجلس يتابع الانتخابات بكل حيادية وموضوعية، مشددًا على أن التصويت الحر والنزيه يشكل أحد ركائز ممارسة الحقوق السياسية وتعزيز الديمقراطية الحديثة.

وأضاف أن المجلس يؤكد أهمية توفير بيئة آمنة للمواطنين لممارسة حقوقهم بحرية، والتعامل مع أي ملاحظات أو تجاوزات وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار عبدالجواد، إلى أن الغرفة تعمل وفق آلية متابعة لحظية تشمل تقارير ميدانية مباشرة، وخطوط تواصل مفتوحة مع المتابعين المعتمدين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب استقبال الشكاوى عبر الأرقام المخصصة والموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي.

وكلف إلى أن الغرفة تعمل على الرصد السريع لأي معوقات لضمان انضباط العملية الانتخابية وسلاسة إجراءاتها في مختلف المحافظات.