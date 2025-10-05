مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من تصفية تشكيل عصابي مكوَّن من 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بقرية منهرو التابعة لمركز إهناسيا.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة واستخدام الأسلحة للدفاع عن نشاطهم غير المشروع، متخذين من إحدى المناطق النائية بدائرة المركز وكرًا لترويج المخدرات.

وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية أمنية. وأثناء محاولة القوات مداهمة الوكر بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرع العناصر الثلاثة.

وتم ضبط 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأيس، بالإضافة إلى 15 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات والذخائر. تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.