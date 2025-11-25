قال السفير محمود كارم القائم بأعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات اتسم بالشفافية، موضحًا أنه عرض كل المخالفات التي حدثت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليس مؤسسة حكومية، وأنه يتابع الأوضاع من خلال مناديبه على الأرض، ومكاتبه في مختلف المحافظات، كالقاهرة والقليوبية، ومدن القناة وكفر الشيخ، والغربية وغيرها، بالإضافة للمجتمع المدني، لإعداد تقاريره معلقًا: "الهيئة معلوماتها أكثر لأنها شغلتها وهي بتابع".

وأشار إلى الاختلاف في إدارة العملية الانتخابية مقارنة بالمرحلة الأولى، خصوصًا بعد التدخل الرئاسي، وقرار الهيئة بإعادة الانتخابات في 19 دائرة، حرصًا النزاهة وإعلاء إرادة المواطنين والناخبين.

وذكر أن المجلس رصد عددًا من الإيجابيات في هذا الاستحقاق الانتخابي ومنها، دعم موظفي اللجان ورجال الأمن لكبار السن وذوي الهمم، وتوافر الكراسي المتحركة، والمترجمات بلغة الإشارة، بالإضافة لتواجد عناصر الأمن النسائي لتسهيل الدخول للمقرات الانتخابية، خصوصًا مع كثافة مشاركة العنصر النسائي في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وبدأ المصريون بالداخل اليوم، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساء.