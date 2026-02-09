توروب قد يلجأ لبلعمري لحل أزمة الغيابات في مباراة الأهلي والإسماعيلي

يدرس ييس توروب المدير الفني للأهلي، تعديل مركز المغربي يوسف بلعمري لاعب الفريق الجديد، للعب في مركز الوسط أو الجناح، في ظل اعتماده على الثنائي أحمد نبيل كوكا ومحمد شكري في قيادة الجبهة اليسرى.
ولم يشارك بلعمري مع الأهلي منذ القدوم من نادي الرجاء المغربي، حيث يخرج من حسابات توروب بشكل مستمر.
وقد يلجأ توروب للاعتماد على بلعمري في خط الوسط أو الجناح لتعويض الغيابات التي تضرب الفريق مؤخرا.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.