الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: المخالفات لم تمس جوهر الانتخابات واقتصرت على شراء الأصوات والحشد

قال سعيد عبد الحافظ رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، شهدت تصدي القائمين عليها للمخالفات والتجاوزات، خصوصًا بعد البيان الرئاسي، وتحركات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدما حدث في المرحلة الأولى.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء الاثنين، أن الدعاية الانتخابية اختفت من محيط اللجان، وأحبطت الهيئة محاولة البعض لتوجيه الناخبين ماديًا أو معنويًا لانتخاب قائمة أو مرشح محدد، موضحًا أن هذه الجهود تهدف لطمأنة المرشحين بتساوي فرصهم.

وتابع "لم نصل لمرحلة الكمال وطالما أن هناك انتخابات وتنافسية ستظل المخالفات والتجاوزات وهذا شأن أي عملية انتخابية".

وأشار إلى أن جوهر العملية الانتخابية لم يتغير، من خلال التأثير المادي على إرادة الناخبين لمنعهم من التعبير بحرية عن أراءهم، قائلًا: "محصلش ولا في المرحلة الأولى".

وتابع أن المخالفات التي تم رصدها، تعلقت بشراء الأصوات، والحشد غير الشرعي، ولكن لم يحدث أي تأثير على جوهر العملية الانتخابية.

وأكد أن عمليات الفرز داخل اللجنة الفرعية ستجرى بشكل مختلف، خصوصًا فيما يتعلق بحضور مناديب المرشحين داخل لجان الفرز، موضحًا أن المندوب يحتاج توكيلًا خاصًا لحضور عملية الفرز، بالإضافة للتوكيل العام وتوكيل المندوب.

على صعيد أخر، أشار عبد الحافظ إلى الظواهر السلبية التي اختفت من الاستحقاقات الانتخابية على مدار 30 عامًا ومنها، استبدال الصناديق الخشبية للاقتراع بصناديق بلاستيكية، وانتهاء أحداث العنف وإطلاق النار خصوصًا في الصعيد، ومحاولات منع أنصار مرشح بعينه من التصويت، بالإضافة للسماح المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية، وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف على هذه العملية كبديل لوزارة الداخلية.

وذكر إن المنافسة في انتخابات البرلمان2020 كانت أشد من 2025 بسبب التنسيق والتوافق بين الأحزاب الكبرى في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وبدأ المصريون بالداخل الإثنين، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساء.