الإسكان توضح تفاصيل التقديم للحصول على شقة بديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، إن إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات توفير السكن البديل لمستأجري قانون الإيجار القديم، تبدأ بتسجيل حسابات شخصية على منصة «مصر الرقمية» تمهيدًا لتقديم الطلبات الرسمية.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» أن هذه الخطوة تمتد لعشرة أيام، داعية المستأجرين إلى إنشاء حسابات على منصة «مصر الرقمية» لتجنب الضغط على الموقع لاحقًا مع تقديم الطلبات.

وشددت على ضرورة أن يكون الحساب ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب لضمان دقة التحقق المستقبلي من سلامة عقد الإيجار، ومراجعة استهلاك الكهرباء.

وأكدت أن المرحلة الأولى تهدف بشكل أساسي إلى حصر الأعداد وتجميع البيانات دون إلزام المواطنين بتقديم أي مستندات، قائلة: « لا نطلب أية مستندات، استمارة طلب السكن البديل تتضمن بعض الحقول والبيانات التي يجب إدخالها، نريد أن نعرف احتياجات الناس، مساحات الشقق التي يسكنونها، عدد أفراد الأسرة، ومواقعهم، لتصنيف الطلبات وتحديد الأولويات».

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستتطلب إدخال بعض المستندات التكميلية، ولك بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل، لافتة إلى إتاحة التقديم على المنصة لمدة ثلاثة أشهر حتى منتصف يناير المقبل.

وأضافت أن عملية فرز الطلبات ستتم وفقًا للأولويات التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء، والتي تشمل الأقل دخلا وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.

ونوهت إلى طرح ثلاثة بدائل أمام المواطنين ليختاروا منها ما يناسبهم «وحدات إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك مباشر»، على أن يتم تحديد الرغبة ضمن استمارة التقديم.

وطمأنت المستأجرين بشأن عملية الإخلاء، مؤكدة: «لن يخلي أحد مسكنه إلا إذا كان سيستلم شقة، سيقدم إقرارًا بأنه عند استلام الوحدة البديلة سيقوم بإخلاء الوحدة القديمة».

وأوضحت أن توفير الوحدات البديلة سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من السنة الثانية أو الثالثة من الفترة الانتقالية «7 سنوات».

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، ولمدة ثلاثة أشهر.