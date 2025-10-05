أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأحد، أنها رصدت ما مجموعه 38359 اعتداء شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق المواطنين والممتلكات، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووصل عدد اعتداءات جيش الاحتلال إلى 31205 اعتداءات، فيما شن المستوطنون 7154 اعتداء، تسببت باستشهاد 33 مواطنا، 14 منهم محافظة نابلس، و12 في محافظة رام الله والبيرة، و3 في محافظة الخليل، وشهيد في كل من بيت لحم وقلقيلية وسلفيت.

وفي ذات الفترة، أقام المستوطنون 114 بؤرة استعمارية جديدة، في رقم غير مسبوق، تسببت بتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، تتكون من 455 عائلة وتشمل 2853 فردا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى،

وتركزت البؤر الاستعمارية في محافظات رام الله والبيرة بواقع 30 بؤرة، و25 في الخليل، و18 على أراضي نابلس، و14 بؤرة جديدة في بيت لحم.

واستولت دولة الاحتلال على 55 ألف دونم من أراضي المواطنين، منها 20 ألف دونم تحت مسمى تعديل حدود محميات طبيعية، و26 ألف دونم من خلال 14 إعلان أراضي دولة في محافظات القدس ونابلس ورام الله وبيت لحم وقلقيلية، وصادرت ما مجموعه 1756 دونما من خلال 108 أوامر لوضع اليد لأغراض عسكرية هدفت لإقامة أبراج عسكرية وطرق أمنية ومناطق عازلة حول المستعمرات، يضاف إليها حملة لتفتيت الأرض الفلسطينية بتوسعة الشوارع الالتفافية وإقامة شوارع المستعمرين حصرا، من أجل إكمال منهجية وصل الكتل الاستعمارية وفصل الوجود الفلسطيني.

وشرع الاحتلال بإنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات من خلال جملة من الأوامر العسكرية، بلغ عددها 25 منطقة حول المستعمرات، تركز معظمها في شمال الضفة الغربية وتحديدا محافظات نابلس بـ 5 مناطق عازلة وسلفيت بـ 4 مناطق عازلة وقلقيلية بمنطقتين وطولكرم وطوباس بمنطقة لكل منها، في حين فرضت 5 مناطق عازلة في محافظة رام الله و5 أخرى في بيت لحم والأخيرة في الخليل.

ودرست الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال ما مجموعه 355 مخططا هيكليا لغرض بناء ما مجموعه 37415 وحدة استعمارية، على مساحة 38551 دونما جرت عملية المصادقة على 18801 وحدة منها، في حين تم إيداع 18614 وحدة استعمارية جديدة.

وتركزت هذه المخططات في محافظة القدس بـ148 مخططا هيكليا (بواقع 44 مخططا خارج حدود بلدية الاحتلال و104 في مستعمرات داخل حدود البلدية)، تليها محافظة بيت لحم بـ 51 مخططا هيكليا وسلفيت بـ 48 مخططا ورام الله بـ 38 مخططا وقلقيلية بـ 20 ونابلس 19 مخططا هيكليا وغيرها.

وقررت دولة الاحتلال فصل 13 حيا استعماريا واعتبارها أحياء، وأضافت قرارا بإقامة 22 مستعمرة جديدة، وقررت تسوية أوضاع 11 بؤرة من خلال قرارات حكومية تضاف إلى قائمة مكونة من 68 بؤرة زراعية تم تزويدها بالبنى التحتية الكفيلة بتثبتيها على أراضي المواطنين.