ابتعد منتخب مصر للشباب كثيرًا في حسابات التأهل من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، الجارية في تشيلي.

ويسعى منتخب مصر للتأهل في بطولة كأس العالم للشباب ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، وعددهم 4 منتخبات من أصل 6 مجموعات، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وجاء ابتعاد منتخب مصر في حسابات التأهل، وفقًا لنتائج مباريات الجولة الثالثة في المجموعتين الثالثة والرابعة من البطولة، والتي أُقيمت صباح اليوم الأحد.

وفي المجموعة الثالثة، تغلب منتخب المكسيك على المغرب، المتأهل سلفًا بهدف نظيف، فيما فاز منتخب إسبانيا على البرازيل بالنتيجة نفسها، ليتأهل منتخب المكسيك كصاحب المركز الثاني، وضمنت اللاروخا التأهل ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

وفي المجموعة الرابعة، فاز منتخب الأرجنتين على إيطاليا بهدف نظيف، فيما فازت أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام كوبا، ليكون منتخب أستراليا ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في البطولة.

ويعقد منتخب مصر آماله على حسابات المجموعتين الخامسة والسادسة في البطولة، من أجل ضمان التأهل، حيث يأمل في هزيمة منتخب جنوب إفريقيا بفارق 7 أهداف أمام أمريكا، وبجانب ذلك، سيأمل في هزيمة منتخب نيجيريا أمام كولومبيا بفارق 3 أهداف.

وفيما يلي ترتيب أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي حتى الآن:

1 - كوريا الجنوبية.. 4 نقاط.. تأهل رسميًا

2 - إسبانيا.. 4 نقاط.. تأهل رسميًا

3 - أستراليا.. 3 نقاط

4 - مصر.. 3 نقاط

5 - جنوب إفريقيا.. 3 نقاط.. تتبقى مباراة

6 - نيجيريا.. 3 نقاط.. تتبقى مباراة.