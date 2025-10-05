المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش

قال مسؤولون قضائيون وأمنيون في لبنان إن نجم الغناء اللبناني فضل شاكر الذي تحول إلى متشدد إسلامي مطلوب سلم نفسه إلى جهاز المخابرات العسكرية في البلاد يوم السبت، بعد 12 عاما من هروبه.

وكان فضل شاكر هاربا منذ الاشتباكات الدامية التي وقعت في الشوارع بين متشددين مسلمين سنة والجيش اللبناني في يونيو 2013 في مدينة صيدا الساحلية. وقد حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن 22 عاما في عام 2020 بتهمة تقديم الدعم "لجماعة إرهابية".

وقال مسؤولان أمنيان ومسؤولان قضائيان إن قوة من المخابرات العسكرية اللبنانية وصلت مساء السبت إلى أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من صيدا واقتادت شاكر، الذي كان يختبئ داخل المخيم لأكثر من 12 عاما، إلى الحجز.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم تماشيا مع اللوائح، إن عملية التسليم جاءت بعد تنسيق بين وسطاء ومسؤولين في وزارة الدفاع اللبنانية.

وأضاف المسؤولون أنه بعد احتجاز شاكر لدى السلطات اللبنانية، سيجري إسقاط الأحكام التي صدرت بحقه أثناء هروبه وسيجري استجوابه استعدادا لمحاكمته بتهم جديدة بارتكاب جرائم ضد الجيش.

ونفى شاكر في الماضي لعب أي دور في الاشتباكات التي وقعت في صيدا وقال إنه لم يدع أبدا إلى إراقة الدماء.

وأسفر تبادل إطلاق النار عام 2013، الذي دار بين أتباع رجل الدين السني المتشدد الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا وعمق التوترات الطائفية في لبنان بين المسلمين السنة والشيعة.