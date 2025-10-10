مستشار الرئيس للصحة: ارتفاع إصابات متحور نيمبوس دون حالات تستدعي المستشفيات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا «نيمبوس» يشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابة في بعض دول العالم، غير أنه لا توجد مؤشرات على طابع وبائي، أو زيادة حادة في الحالات، أو حالات خطيرة تستدعي دخول المستشفيات أو تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن ظاهرة التحور ليست مقصورة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها سمة طبيعية لجميع الفيروسات، بما في ذلك فيروسات الإنفلونزا الموسمية، تتحور لتقاوم وتستمر في البقاء.

وأكد أن السلطات الصحية في حالة «حذر وترقب ورصد واحتراز»، مؤكدا أن أي تغير يخرج عن النطاق المعتاد يتم التعامل معه بـ «تنبه شديد».

وأشار إلى انتشار الفيروسات التنفسية بهذا التوقيت من كل عام، في ظل عودة المدارس والجامعات، والتغيرات المناخية والانتقال المفاجئ بين الأجواء الحارة والباردة.

وأوضح أن أعراض الفيروسات التنفسية تتشابه إلى حد كبير، وتشمل الرشح والعطس وألم الحلق والسعال، وقد يصاحبها التهاب في الجيوب الأنفية أو ارتفاع في درجة الحرارة، محذرا مرضى الأمراض الصدرية المزمنة من أنها قد تؤدي لديهم إلى مضاعفات مثل الكحة والبلغم ، وغيرها من الأعراض.

وشدد أن «الوقاية تعد النقطة الأهم»، ناصحا المواطنين بتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة، وعدم التعرض لتيارات الهواء الشديدة، والحرص على الابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد للحد من انتشار العدوى.

وطالبت وزارة الصحة، بالاحتراس من الفيروسات التنفسية مثل كورونا والأنفلونزا مع قدوم فصل الشتاء، لا سيما وأن متحوراتهم كثيرة.

وأكدت أن متحور «نيمبوس» ينتشر الفيروس بالطريقة المعتادة، من شخص لآخر، بشكل أساسي من خلال الرذاذ الناتج عن السعال أو التحدث عن قرب.